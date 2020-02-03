رندا البحيري رفقة محمد نجاتي: «أخويا المحترم»

شاركت الفنانة رندا البحيري، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.وظهرت رندا البحيري في الصورة رفقة الفنان محمد نجاتي، وعلقت عليها بقولها: "أخويا المحترم اللي مشوفتش في أخلاقه وجدعنته #محمد_نجاتي".وتشارك الفنان رندا البحيري، في مسلسل "الأخ الكبير" الذي يعرض حاليًا على فضائية "cbc"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ودرامي حول قصة شاب فقير يعيش في حي شعبي ببولاق أبو العلا ويواجه تحديات الحياة، وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الـ45 حلقة.مسلسل "الأخ الكبير" وهو تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أيتن عامر، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، إيهاب فهمي، رندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات، وعدد آخر من الفنانين.