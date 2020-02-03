النائب خالد عبد العزيز يكتب: الإصلاحات الاقتصادية.. نتاج سياسات حكيمة

خطت مصر خطوات ناجحة في معظم المؤشرات الاقتصادية الدولية والأولى اقتصاديا بالمنطقة، بالإضافة إلى ضخ استثمارات اجنبيه وخاصة بعد إعلان الخارجية البريطانية عن استعدادها لضخ استثمارات ضخمة لمصر، خلال الفترة المقبلة، بعد زيادة التبادل التجاري بين البلدين والاستعدادات التي نفذتها مصر خلال الـ٧ سنوات الماضية لتهيئة بيئة جاذبة لتلقي الاستثمارات الأجنبية في كل أركان الدولة.لا شك أن الإرادة السياسية القوية للقيادة السياسية بدعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، التي نفذتها الحكومة جاءت بمصر في المركز الثاني على مستوى الدول الناشئة في مؤشر الميزان الأولى بعد تحويلها نسبة العجز إلى فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي والأول على مستوى الدول الناشئة في مؤشر خفض المديونية بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج بنحو ١٨٪ في عامين فقط لتصل النسبة إلى نحو ٩٠٪، ونتوقع خفضها مرة أخرى إلى ٨٣٪ في يونيو ٢٠٢٠ وحققت مصر أيضًا أعلى معدل نمو في المنطقة العربية بنسبة ٥٫٦٪ خلال العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩.هذا التحسن الكبير في أداء الاقتصاد القومي أدى إلى قفزات نوعية في أداء الموازنة العامة التي حققت إيرادات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي تبلغ ٣٩٠٫١ مليار جنيه بنسبة نمو ٥ ٫٪ عن العام المالي السابق، وهذا رغم تراجع قيمة المنح التي تلقتها مصر خلال نفس الفترة.فخطة الإصلاح الاقتصادي تسير على وتيرتها الصحيحة، وتخطت دولة مصر الحديثة بقيادتها السياسية الحكيمة المدركة حجم المعاناة التي عاناها الشعب المصري للوصول لهذه المرحلة التي شعر بها المواطن بثمار التنمية والإصلاح الاقتصادي، وخير دليل على ذلك الانخفاض الملاحظ في أسعار السلع والمنتجات والخدمات.ولم تبعد الإيرادات الضريبية، كخطوة أساسية من خطوات دعم الاقتصاد المصري، فحققت ٣٠٤ مليارات جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي، كما حققت الإيرادات غير الضريبية ارتفاعًا لتسجل ٨٥٫٦ مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي.فمصر نجحت في تحقيق فائض أولي بموازنتها، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بقيمة ٣٠٫٥ مليار جنيه مقابل عجز أولي بقيمة ٥٣٫٨ مليار جنيه في الفترة نفسها من عام ٢٠١٥/ ٢٠١٦، كما نجحت في خفض معدل العجز الكلي للموازنة العامة من ٦٫٢٪ في النصف الأول من العام المالي ٢٠١٥/ ٢٠١٦ لـ٣٫٨ ٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، حيث تجاوز الناتج المحلي لمصر لأول مرة في تاريخ البلاد حاجز الـ٦ تريليون.