خالد جلال ينفى تعرضه لأزمة قلبية: مجرد إرهاق

نفى المخرج الكبير خالد جلال، ما تردد حول تعرضه لأزمة قلبية صباح اليوم الإثنين، ونقله المستشفى.وقال المخرج الكبير، إنني لم أتعرض لأزمة قلبية، وكل ما حدث هو أننى تعرضت لإرهاق الفترة الماضية لقيامي بعدة مهام، وطلب منى الأطباء عمل فحوصات عادية للاطمئنان.وأضاف: "توجهت صباح اليوم لأحد المستشفيات بسيارتى وليس بعربة إسعاف كما أشيع، والحمد لله خضعت للفحوصات، ومن بينها قسطرة، وحالتى جيدة جدًا".واستكمل: "أشكر كل من حرص على الاطمئنان على حالتى الصحية بسبب الأخبار غير الصحيحة التي جرى نشرها".يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد كرم المخرج الكبير خالد جلال، بمنتدى شباب العالم.وأخرج خالد جلال، العديد من الأعمال المسرحية، منها "سينما مصر"، "سلم نفسك" وغيرهما، وقدم من خلالها الكثير من الوجوه الشابة.