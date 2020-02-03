رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

خالد جلال ينفى تعرضه لأزمة قلبية: مجرد إرهاق

الإثنين 03/فبراير/2020 - 03:17 م
خالد جلال
خالد جلال
أمير محمد خالد
طباعة
نفى المخرج الكبير خالد جلال، ما تردد حول تعرضه لأزمة قلبية صباح اليوم الإثنين، ونقله المستشفى.

وقال المخرج الكبير، إنني لم أتعرض لأزمة قلبية، وكل ما حدث هو أننى تعرضت لإرهاق الفترة الماضية لقيامي بعدة مهام، وطلب منى الأطباء عمل فحوصات عادية للاطمئنان.

وأضاف: "توجهت صباح اليوم لأحد المستشفيات بسيارتى وليس بعربة إسعاف كما أشيع، والحمد لله خضعت للفحوصات، ومن بينها قسطرة، وحالتى جيدة جدًا".

واستكمل: "أشكر كل من حرص على الاطمئنان على حالتى الصحية بسبب الأخبار غير الصحيحة التي جرى نشرها".

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد كرم المخرج الكبير خالد جلال، بمنتدى شباب العالم.

وأخرج خالد جلال، العديد من الأعمال المسرحية، منها "سينما مصر"، "سلم نفسك" وغيرهما، وقدم من خلالها الكثير من الوجوه الشابة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

مصدر أمنى يكشف السبب الحقيقي لمصرع خالد بشارة

منذ حوالي 21 ساعة

فتاة المعادى تروى تفاصيل الاعتداء عليها فى الإسكندرية (صور)

منذ حوالي 17 ساعة

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

منذ يوم

والدة «جنة» تفجر مفاجأة: أمي بريئة وأرغب في التنازل

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

كبير أئمة «أوقاف الدقهلية» يدعو للاعتذار عن الفتوحات الإسلامية

حقيقة وفاة منال سلامة

مصرع فتاة صدمتها سيارة فى مصر الجديدة

فتاة المعادى تروى تفاصيل الاعتداء عليها فى الإسكندرية (صور)

إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل قاطني العشوئيات (إنفوجراف)

image description

10 طرق لتقوية مناعة طفلك في الشتاء (إنفوجراف)

image description

عبدالرحيم حسن يكشف سبب دخوله عالم الفن

أيام زمان

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

نجم الساعة

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

الصحة

الأقنعة المالحة يمكنها قتل «كورونا»

باحثون يبتكرون عضلة لتنظيم درجة حرارة خلال التعرق

50 عقارا لأغراض طبية تحارب السرطان

«جلاكسوسميثكلاين» تتعاون مع التحالف من أجل تطوير عقار لـ كورونا

منوعات

7 نصائح جمالية لرجال يقدمها المشاهير

نظام غذائي للتخلص من حب الشباب ومشاكل البشرة

صينية مصابة بـ «كورونا» تلد طفلة معافاة من الوباء

اكتشاف 115 موقعا أثريا عمرها 2500 في الصين

مقالات الرأي
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «١-٢»
د. منى حلمى
العدالة بين الأزواج والزوجات.. «الطريق المختصر» لتجديد الخطاب الدينى
د.أحمد الخميسى
يا إلهى.. كم تنتهى الأشياء بسرعة مذهلة
ماجد حبته
لقاء على «لا شرف» أحمق تركيا
المزيد

الثقافة

«بالموسيقى نرتقي» مبادرة يطلقها متحف الطفل غدًا

آدم وإبليس في مسرحية «اللوتس الأزرق» لرانية المهدي

ناهد السيد تكتب: أشرف عبدالشافى.. الواد بطعم الندى

اللبنانية «نهاد الحايك» في ضيافة «ورشة الزيتون» اليوم