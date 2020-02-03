البابا تواضروس يشرح كيفية محاسبة النفس

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "ملخص كتاب".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" من كتاب درس في عظة للبابا تواضروس الثانى، وجاءت الحلقة تحديدًا عن محاسبة الذات والتى اشتملت على 5 عناصر، وهي فحص الفكر وفحص المصدر وفحص الافعال وفحص الذات والعهد مع الله.وعلى صعيد آخر، تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء صوم نينوى المعروف بصوم يونان، وذلك فى العاشر من فبراير الجاري، والذي يستغرق ثلاثة أيام مُتصلة، ينقطع خلالها الأقباط عن تناول الطعام منذ منتصف الليل وحتى عصر اليوم التالى، مع الانقطاع التام عن المأكولات الحيوانية.