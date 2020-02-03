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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الجيش الصيني ينتقل إلى ووهان لمكافحة «كورونا» (فيديو)

الإثنين 03/فبراير/2020 - 03:07 م
جريدة الدستور
هدير شعراوي
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عرضت فضائية "euronews"، مقطع فيديو، يظهر وصول ثماني طائرات شحن عسكرية صينية محملة بمئات أفراد الطواقم الطبية والمساعدات إلى مدينة ووهان الصينية، التي انتشر بها فيروس كورونا الجديد.

وأظهر الفيديو، نقل جيش التحرير الصيني مساعدات طبية للمواطنين بالمستشفى الصينية التي تحتضن المصابين بالفيروس.

وتنتقل الطواقم الطبية العسكرية قريبا إلى مستشفى هوشنشان الذي يستوعب ألف سرير، وهو مستشفى مؤقت أقيم لعلاج المصابين بفيروس كورونا، وسيتولى أفراد الجيش إدارته.

وكان أفراد الطواقم الطبية خضعوا لتدريبات معقدة قبل الانطلاق إلى ووهان، ويقولون إنهم جاهزون لرفع التحدي رغم معرفتهم المحدودة بما يجري على الأرض.

من جانبها تلقت لجنة الصحة الوطنية تقارير، تفيد أن عدد الإصابات المؤكدة بلغ 14.380 حالة في 31 منطقة، فيما بلغ عدد الحالات المشتبه بأنها مصابة بالفيروس 19.544 حالة، أما عدد الوفيات فقد تجاوز 360 حالة في البلاد.

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