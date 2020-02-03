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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ندوة تثقيفية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالوادي الجديد

الإثنين 03/فبراير/2020 - 03:06 م
جريدة الدستور
محمد علي مهدي
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نظم حزب مستقبل وطن، ندوة تثقيفية تحت عنوان " الكشف المبكر عن سرطان الثدي "، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد بإشراف النائب جمال آدم، عضو مجلس النواب، أمين الحزب بالمحافظة، اليوم الاثنين.

وأكد محمد علي عبد الغني، أمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بالوادي الجديد، أن تنظيم الندوة، جاء تزامنًا مع إطلاق حملة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالوادي الجديد مشيرا إلى أن الندوة تناولت التعريف بسرطان الثدي من الناحية الطبية وأسبابه وضرورة الكشف المبكر، وكيفية الفحص الذاتي للثدي.

وحاضر في الندوة، سيدة إبراهيم غريب، مسئول التثقيف الصحي بنادي المرأة بالإدارة الصحية بالمركز، والتي شددت على أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي هو السلاح الوحيد لمحاربته وسبب النجاح في علاجه.
ندوة تثقيفية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالوادي الجديد
ندوة تثقيفية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالوادي الجديد
ندوة تثقيفية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالوادي الجديد
ندوة تثقيفية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالوادي الجديد

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