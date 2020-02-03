ندوة تثقيفية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالوادي الجديد

نظم حزب مستقبل وطن، ندوة تثقيفية تحت عنوان " الكشف المبكر عن سرطان الثدي "، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد بإشراف النائب جمال آدم، عضو مجلس النواب، أمين الحزب بالمحافظة، اليوم الاثنين.وأكد محمد علي عبد الغني، أمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بالوادي الجديد، أن تنظيم الندوة، جاء تزامنًا مع إطلاق حملة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالوادي الجديد مشيرا إلى أن الندوة تناولت التعريف بسرطان الثدي من الناحية الطبية وأسبابه وضرورة الكشف المبكر، وكيفية الفحص الذاتي للثدي.وحاضر في الندوة، سيدة إبراهيم غريب، مسئول التثقيف الصحي بنادي المرأة بالإدارة الصحية بالمركز، والتي شددت على أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي هو السلاح الوحيد لمحاربته وسبب النجاح في علاجه.