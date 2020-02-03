طلب استعجال برلمانى لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

تقدم النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب استعجال عاجل، موقع عليه عشرة أعضاء المجلس، للنظر في مشروع قانون بتنظيم العلاقة الإيجارية عن الأماكن الخاضعة لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، والذي أحيل بالجلسة العامة إلى المجلس رقم الخامسة المعقودة يوم الإثنين 7102019 للجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجنتي الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.وبرر "العليمي" في طلبه الاستعجال، بأنه يهم هذا المشروع مجموعة كبيرة من الشعب المصري في جميع محافظات مصر، وترد شكواهم في جميع وسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى مخالفة اللجان المحال إليها مشروع القانون لأحكام المادة 68 من اللائحة الداخلية للمجلس، وتقدم اللجنة تقريرها خلال شهر على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها، وقد مضى على إحالة الموضوع 4 أشهر حتى الآن ولم نعلم أسباب التأخير.