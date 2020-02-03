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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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نهال عنبر تحيى الذكرى الأولى لرحيل والدها

الإثنين 03/فبراير/2020 - 03:02 م
نهال عنبر
نهال عنبر
ياسمين عباس
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أحيت الفنانة نهال عنبر، الذكرى الأولى لرحيل والدها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت نهال عنبر صورة لوالدها الراحل، وعلقت عليها قائلة: "وحشتني يا أعظم وأحن أب في العالم أول سنة وأنت بعيد عني في ذكراك الأولى.. صبري الوحيد على فراقك إنك عند ربنا العظيم الرحيم يا رب ارحمه برحمتك الواسعة واسكنه فسيح جناتك مع الصديقين والصالحين نسألكم الفاتحة والدعاء له".

ومن ناحية أخرى، تواصل الفنانة نهال عنبر، تصوير مشاهدها في مسلسل "فرصة ثانية" والذي تخوض به سباق الدراما الرمضانية 2020، لافتة إلى أنها تجسد خلال أحداثه دورًا جديدًا لم يسبق لها أن قدمته في عالم الدراما.

مسلسل "فرصة ثانية" من إنتاج تامر مرسي، وإخراج مرقس عادل، معالجة درامية محمد سيد بشير، وسيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم، بطولة ياسمين صبرى، دياب، نهال عنبر، أحمد مجدى، والفنان التونسى تميم عبده.

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