رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

الكتب الصوفية تتصدر دار «الحسام» بمعرض القاهرة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 03:02 م
الكتب الصوفية
الكتب الصوفية
نعمات مدحت
طباعة
تصدرت مجموعة من كتب التصوف جناح دار "الحسام" للنشر والتوزيع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الواحدة والخمسين بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

من جانبه، قال طارق عبدالنبي، مسئول جناح دار الحسام للنشر والتوزيع، إن الجناح في الدار ينقسم إلى جزء خاص بكتب الأطفال، والتي تشارك ٨ سلاسل بالعربية والإنجليزية في التربية والثقافة وقصص الأنبياء وفقه وآداب الأطفال، وفوازير للأطفال من بداية سنتين.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أن الكتب الأكثر مبيعا في المعرض للأطفال، هي: "الله في قلبي"، و"مجموعة أسماء الله الحسنى"، "سيرة النبي محمد"، "قصص الأنبياء"، "خلق الطفل المسلم"، و"قصص تربوية من الحديث".

وأشار إلى أن أسعار السلاسل في متناول الجميع، حيث تبدأ من ٢٥ جنيهًا، وتنتهي بـ١٣٠ جنيهًا.

وأوضح أن الجزء الآخر يضم مجموعة من كتب التصوف، أبرز العناوين: حلاج الديوان، والطواسين، ابن عربي، ابن الرومي، ابن ألفا، نفري للإمام الغزالي، عبدالوهاب الشعراني، أحمد التيجاني، منوها إلى أن كثر الكتب إقبالا هي كتب سيدي إبراهيم نياس.

وشهد الجناح إقبالا كبيرا من قبل رواد المعرض نظرًا لانخفاض أسعار الإصدارات الخاصة بالأطفال.
الكتب الصوفية تتصدر دار «الحسام» بمعرض القاهرة
الكتب الصوفية تتصدر دار «الحسام» بمعرض القاهرة

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

استكمال محاكمة أيمن بهجت قمر في «التهرب الضريبي».. اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

مصرع وإصابة 18 شخصا إثر حادث تصادم بأسوان

منذ يوم

والدة «جنة» تفجر مفاجأة: أمي بريئة وأرغب في التنازل

منذ ساعتين و 15 دقيقة

العائدون من الصين يصلون إلى مطار العلمين

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

كبير أئمة «أوقاف الدقهلية» يدعو للاعتذار عن الفتوحات الإسلامية

حقيقة وفاة منال سلامة

مصرع فتاة صدمتها سيارة فى مصر الجديدة

فتاة المعادى تروى تفاصيل الاعتداء عليها فى الإسكندرية (صور)

إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل قاطني العشوئيات (إنفوجراف)

image description

10 طرق لتقوية مناعة طفلك في الشتاء (إنفوجراف)

image description

عبدالرحيم حسن يكشف سبب دخوله عالم الفن

أيام زمان

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

نجم الساعة

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

الصحة

الأقنعة المالحة يمكنها قتل «كورونا»

باحثون يبتكرون عضلة لتنظيم درجة حرارة خلال التعرق

50 عقارا لأغراض طبية تحارب السرطان

«جلاكسوسميثكلاين» تتعاون مع التحالف من أجل تطوير عقار لـ كورونا

منوعات

7 نصائح جمالية لرجال يقدمها المشاهير

نظام غذائي للتخلص من حب الشباب ومشاكل البشرة

صينية مصابة بـ «كورونا» تلد طفلة معافاة من الوباء

اكتشاف 115 موقعا أثريا عمرها 2500 في الصين

مقالات الرأي
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «١-٢»
د. منى حلمى
العدالة بين الأزواج والزوجات.. «الطريق المختصر» لتجديد الخطاب الدينى
د.أحمد الخميسى
يا إلهى.. كم تنتهى الأشياء بسرعة مذهلة
ماجد حبته
لقاء على «لا شرف» أحمق تركيا
المزيد

الثقافة

«بالموسيقى نرتقي» مبادرة يطلقها متحف الطفل غدًا

آدم وإبليس في مسرحية «اللوتس الأزرق» لرانية المهدي

ناهد السيد تكتب: أشرف عبدالشافى.. الواد بطعم الندى

اللبنانية «نهاد الحايك» في ضيافة «ورشة الزيتون» اليوم