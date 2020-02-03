الكتب الصوفية تتصدر دار «الحسام» بمعرض القاهرة

تصدرت مجموعة من كتب التصوف جناح دار "الحسام" للنشر والتوزيع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الواحدة والخمسين بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.من جانبه، قال طارق عبدالنبي، مسئول جناح دار الحسام للنشر والتوزيع، إن الجناح في الدار ينقسم إلى جزء خاص بكتب الأطفال، والتي تشارك ٨ سلاسل بالعربية والإنجليزية في التربية والثقافة وقصص الأنبياء وفقه وآداب الأطفال، وفوازير للأطفال من بداية سنتين.وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أن الكتب الأكثر مبيعا في المعرض للأطفال، هي: "الله في قلبي"، و"مجموعة أسماء الله الحسنى"، "سيرة النبي محمد"، "قصص الأنبياء"، "خلق الطفل المسلم"، و"قصص تربوية من الحديث".وأشار إلى أن أسعار السلاسل في متناول الجميع، حيث تبدأ من ٢٥ جنيهًا، وتنتهي بـ١٣٠ جنيهًا.وأوضح أن الجزء الآخر يضم مجموعة من كتب التصوف، أبرز العناوين: حلاج الديوان، والطواسين، ابن عربي، ابن الرومي، ابن ألفا، نفري للإمام الغزالي، عبدالوهاب الشعراني، أحمد التيجاني، منوها إلى أن كثر الكتب إقبالا هي كتب سيدي إبراهيم نياس.وشهد الجناح إقبالا كبيرا من قبل رواد المعرض نظرًا لانخفاض أسعار الإصدارات الخاصة بالأطفال.