«البابا والأطفال».. حملة جديدة يُطلقها مركز الكنيسة الإعلامي

بدأ المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في طرح أحدث حملاته عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي تأتي تحت شعار "البابا والأطفال".وتتضمن الحملة مقاطع عن علاقة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالأطفال.ويشرف على الحملة الجديدة، والتي تأتي حلقاتها بصيغة الفيديو، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، ومدير مركزها الإعلامي.وعلى صعيد آخر، تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء صوم نينوى المعروف بصوم يونان، وذلك في العاشر من فبراير المُقبل، والذي يستغرق ثلاثة أيام مُتصلة، ينقطع خلالها الأقباط عن تناول الطعام منذ منتصف الليل وحتى عصر اليوم التالي، مع الانقطاع التام عن المأكولات الحيوانية.