الكنيسة تعلن عن مسابقة للموهوبين في البيانو في سفارة بولندا

قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه أعلنت سفارة جمهورية بولندا بالقاهرة عن تنظيم مسابقة للأطفال والشباب من الموهوبين في العزف على آلة البيانو.وأضاف القس بولس حليم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه خاطبت السفارة البولندية بالقاهرة والجمعية الأوروبية للتعليم والثقافة بلاييزج (مؤسسة ران التعليمية) مؤسسات مصرية عدة لإعلامها بتنظيمها للمسابقة التي تحمل اسم الموسيقي بولندي الأصل فريدريك شوبان (من موسيقيي القرن الثامن عشر) والذي برع في العزف على آلة البيانو.تقام فعاليات المسابقة في الفترة من ٢٨ إلي ٣١ مارس المقبل وهي تستهدف عازفي البيانو الشباب في مصر من جميع الجنسيات حتى سن ١٩ سنة.وتتكون لجنة التحكيم من ثلاثة أعضاء من بولندا ومصر وألمانيا. وسوف يحصل الفائزون بالجوائز الأولى على رحلة إلى أهم النصب التذكارية لفريدريك شوبان في بولندا: خطوات شوبان". كما سيحصل الفائزون بالجوائز الثانية والثالثة علي جوائز قيمة.وأتاح منظمو المسابقة موقعًا إليكترونيًّا للحصول على أية معلومات عن المسابقة من قبل الراغبين في المشاركة فيها وكذلك للتسجيل فيها.