فنانة تشكيلية تفاجئ محمد صبحى ببورتريه يحمل صورته

أهدت فنانة تشكيلية، الفنان محمد صبحي بورتريه يحمل صورته، أثناء مشاركته في ندوة "الفن وأثره على المجتمع" في جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.وبدأت منذ قليل، ظهر اليوم الإثنين، ندوة "الفن وأثره على ثقافة المجتمع" بحضور الفنان محمد صبحي، داخل جناح الأزهر، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥١، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، والتي يديرها محمود عبد الرحمن، عضو المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب، من 22 يناير إلى 4 فبراير. وتشارك السنغال كأول دولة من إفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض. وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.