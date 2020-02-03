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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

فنانة تشكيلية تفاجئ محمد صبحى ببورتريه يحمل صورته

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:58 م
محمد صبحي
محمد صبحي
عبدالله هشام - آية سالم
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أهدت فنانة تشكيلية، الفنان محمد صبحي بورتريه يحمل صورته، أثناء مشاركته في ندوة "الفن وأثره على المجتمع" في جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وبدأت منذ قليل، ظهر اليوم الإثنين، ندوة "الفن وأثره على ثقافة المجتمع" بحضور الفنان محمد صبحي، داخل جناح الأزهر، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥١، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، والتي يديرها محمود عبد الرحمن، عضو المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر.

وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب، من 22 يناير إلى 4 فبراير. وتشارك السنغال كأول دولة من إفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض. وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.

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