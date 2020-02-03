ورش تعليم جناح الأزهر تجذب زوار معرض الكتاب

شهدت ورش جناح الأزهر الشريف، إقبالا كثيفا من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥١، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، والتي توافد عليها المواطنون منذ صباح اليوم الإثنين.والتف العديد من الجمهور حول طاولات الورش التي تنوعت بين الكورشيه، النحت، الرسم، وغيرها من الفنون المختلفة التي ظهر بها جناح الأزهر الشريف في هذا العام، والتي شهدت إقبال وإعجاب كبير من قبل الجمهور.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير. وتشارك السنغال كأول دولة من إفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض، وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.