الجامعات المصرية تشارك في مسابقة «نجم سكاي نيوز»

أطلقت قناة "سكاي نيوز عربية"، ضمن دورتها التدريبية التي تقيمها منذ 9 سنوات، حملة مُبتكرة لهذا العام بعنوان "نجم سكاي نيوز عربية"، وذلك للبحث عن المواهب العربية الشابة من الطلبة الراغبين في العمل الإعلامي في 15 جامعة في كل من مصر، الإمارات، السعودية، الكويت والأردن.وستعلن الجامعات الـ 15، عن بدء قبول طلبات المشاركة في الحملة من الطلاب الذين يمكن لهم التقدم لها قبل تاريخ 17 فبراير الحالي، ومن ثم سترشح كل جامعة 20 طلبا من الطلبات المقدمة لها للمرحلة الأولى من المسابقة على الفئات الثلاث؛ وهي التقديم التلفزيوني، والراديو، والمحتوى الرقمي، وفي المرحلة الأولى، ستخضع كافة الطلبات المقدمة لتقييم دقيق من قبل لجنة تحكيم في "سكاي نيوز عربية"، وذلك لاختيار أفضل الطلبات المُرشحة.وستقام في المرحلة الثانية حملة التصويت لجميع أصحاب الطلبات المُرشحة التي تجاوزت المرحلة الأولى بنجاح؛ سواء للمحتوى الإذاعي، أو التلفزيوني، أو الرقمي؛ حيث سيتم تحميل المحتوى على منصات "سكاي نيوز عربية" على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الموقع الإلكتروني، ليختار منهم الجمهور الأفضل للمرحلة النهائية، وسيتم الإعلان عنهم في حفل يقام بجامعة نيويورك في أبو ظبي.ويجرى اختيار 16 فائزا لدخول برنامج "سكاي نيوز عربية" التدريبي؛ حيث يخوضون دورات تدريبية إعلامية مُتخصصة تقام في مقر "سكاي نيوز عربية" في أبو ظبي، وذلك لاختيار 6 أشخاص من بينهم للعمل الميداني.كما سيحظى أفضل أشخاص منهم بفرصة تدريبية مدفوعة التكاليف بمكاتب "سكاي نيوز عربية" في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة.وقالت مهرة اليعقوبي، رئيس قسم خدمات التدريب في سكاي نيوز عربية، إن القناة تؤمن بجيل الشباب، وتعمل دوما على إعطائهم الفرصة المناسبة للعمل في المجال الإعلامي، وقد جاءت هذه الحملة كمبادرة لدعم فئة الشباب العربي الذين يطمحون للعمل في المجال الإعلامي من خلال الإطلال على جمهور عريض في الوطن العربي.وتأتي الحملة بالتزامن مع عملية تطوير موسعة تشهدها "سكاي نيوز عربية" لنشراتها الإخبارية، وبرامجها الدورية الشهيرة بمحتوى جديد تبثه عبر شاشاتها، ومنصاتها الرقمية، وتطبيقها الذكي.