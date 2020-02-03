«تضامن البرلمان» توافق على مشروع قانون صندوق دعم ذوى الإعاقة

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة، في اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس اللجنة، على عدد من مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، وبعض الوزارات والمؤسسات والجهات الأخرى.وافقت اللجنة على 3 مواد، هي مواد الإصدار، وتنص المادة الأولى على أنه يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.المادة الثانية تنص على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.وتنص المادة الثالثة من مواد الإصدار على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.ووافقت اللجنة على المادة الأولى المستحدثة من مواد القانون، وهي المخصصة للتعريفات، ووافقت اللجنة على المادة الثانية، وهي مادة الإنشاء للصندوق وتسميته وشخصيته الاعتبارية، وإن يتبع مجلس الوزراء، وأن يكون مقره بالقاهرة، ويحق لمجلس إدارته أن ينشئ له فروعًا بالمحافظات.كما وافقت اللجنة على المادة الثالثة والتي تخصص دور الصندوق، ومساهمته في تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لتلك الفئة من الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم اقتصاديًا وصحيًا وتعليميًا، ومن ناحية التدريب والتأهيل وغيرها من المساعدات المالية.