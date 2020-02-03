أمينة عبد الله تشارك فى أمسية شعرية بمعرض الكتاب (صور)

شاركت الكاتبة والشاعرة أمينة عبدالله، اليوم الإثنين، في أمسية شعرية، ضمن فعاليات قاعة الشعر ببلازا 1، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 51.ويشارك إلى جانب أمينة عبدالله، عدد من الشعراء وهم: خالد محمود، أحمد صالح، ساندرا نبيل، علية طلحة، عمرو البطل، محمد مغاوري، محمود بيومي، محمود فهمي، مروة جمال الدين، وهشام الدشناوي، ويدير الأمسية محمد سمير عبدالسلام.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير.وتشارك السنغال كأول دولة من إفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض.وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.