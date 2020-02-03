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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

ندوة «المقهى الثقافى» تبدأ بفيلم تسجيلى عن المشير محمد على فهمى

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:48 م
ندوة «المقهى الثقافي»
ندوة «المقهى الثقافي»
إيمان ماهر
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بدأت مئوية المشير محمد علي فهمي بالمقهى الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بفيلم تسجيلي عن بطولاته خلال فترات الحرب.

ويرصد الفيلم بطولاته البارزة في حرب الاستنزاف وتضحياته التي كان يرويها بنفسه.

وتشهد قاعة المقهى الثقافي احتفالًا بالمشير محمد علي فهمى، بطل حرب أكتوبر وقائد قوات الدفاع الجوى، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وهيثم الحاج، رئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب، ونجلي البطل وهما القائد علي فهمي محمد علي فهمي، قائد قوات الدفاع الجوي، وطارق محمد علي فهمي.

وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير فى «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان، شخصية عام المعرض.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية - معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.
ندوة «المقهى الثقافى» تبدأ بفيلم تسجيلى عن المشير محمد على فهمى
ندوة «المقهى الثقافى» تبدأ بفيلم تسجيلى عن المشير محمد على فهمى

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