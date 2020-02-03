«سلامة» يمثل مصر فى مهرجان الشارقة للشعر العربى

ينطلق، اليوم الإثنين، مهرجان الشعر العربي بقصر ثقافة إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة في تمام السابعة مساء بتوقيت الإمارات.ويمثل مصر الشاعر على سلامة من محافظة الوادي الجديد، لتوقيع ديوانه الجديد "التاج"، وهو من الشعر النبطي، بحضور كوكبة من شعراء مصر والسودان.الشاعر علي سلامة من قبيلة الرشايدة بقرية غرب الموهوب التابعة لمركز الداخلة بالوادي الجديد وشارك في العديد من اللقاءات والمسابقات الشعرية على مستوى الجمهورية، وهو مؤسس نادي الهجن والفروسية الرياضي بالواحات.