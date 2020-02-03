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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«سلامة» يمثل مصر فى مهرجان الشارقة للشعر العربى

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:48 م
الشاعر على سلامة
الشاعر على سلامة
محمد علي مهدي
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ينطلق، اليوم الإثنين، مهرجان الشعر العربي بقصر ثقافة إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة في تمام السابعة مساء بتوقيت الإمارات.

ويمثل مصر الشاعر على سلامة من محافظة الوادي الجديد، لتوقيع ديوانه الجديد "التاج"، وهو من الشعر النبطي، بحضور كوكبة من شعراء مصر والسودان.

الشاعر علي سلامة من قبيلة الرشايدة بقرية غرب الموهوب التابعة لمركز الداخلة بالوادي الجديد وشارك في العديد من اللقاءات والمسابقات الشعرية على مستوى الجمهورية، وهو مؤسس نادي الهجن والفروسية الرياضي بالواحات.
«سلامة» يمثل مصر فى مهرجان الشارقة للشعر العربى
«سلامة» يمثل مصر فى مهرجان الشارقة للشعر العربى

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