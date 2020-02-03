عمرو دياب يهنئ نجله عبدالله على أولى أغنياته

وأعلن عمرو دياب، عن الموعد الرسمي لطرح ألبومه القادم "سهران"، الذي سيتم طرحه في فبراير الجاري.

هنأ النجم عمرو دياب، نجله عبدالله، على أولى أغنياته، وذلك عبر حسابه على موقع التدوينات القصير "تويتر".ونشر الهضبة بوستر العمل الأول لنجله، معلقًا: "أهنئ نجلي عبدالله وأصدقائه على أغنيتهم الأولى.. استمروا يا أولاد".