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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سعفان ومدير «العمل الدولية» الإقليمي يتفقدان وحدات التدريب المتنقلة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:45 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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تفقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، برفقة سينتيا صموئيل أولونجوان مساعدة المدير العام والمديرة الإقليمية لدول إفريقيا لمنظمة العمل الدولية، العمل على 5 وحدات تدريب متنقلة، يتم تطويرها تمهيدًا لإطلاقها كمرحلة ثالثة داخل الورشة الخاصة بالوزارة.

وقدم الوزير شرحا لـ"سينتيا" لعمل الوحدات المتنقلة، مشيرا إلى أن كل وحدة تبلغ تكلفتها كاملة بالمعدات ما يقرب من 6 ملايين جنيه، تعمل على مهن التفصيل والخياطة، والسباكة، والتركيبات الكهربائية، وتخرج الوحدة شهريا 90 متدربا ومتدربة، وأن هناك قوائم انتظار على التدريب بما يزيد عن 1000 راغب وراغبه في التدريب.

ومن ناحيتهل، أشادت مساعد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بهذه الجهود الكبيرة الملموسة من جانب وزارة القوى العاملة في منظومة التدريب المهني، وتطوير وحدات التدريب المتنقلة، مؤكدة أن هذه الوحدات تصل للشباب بهذا الأسلوب لمحل إقامتهم وتوفر عليهم مشقة الوصول إلي مراكز التدريب الثابتة وتحقق انجازًا كبيرا.
سعفان ومدير «العمل الدولية» الإقليمي يتفقدان وحدات التدريب المتنقلة
سعفان ومدير «العمل الدولية» الإقليمي يتفقدان وحدات التدريب المتنقلة

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