محافظ مطروح يتفقد الخدمات الطبية فى «النجيلة»

أجرى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الإثنين، زيارة إلى الوحدات الصحية بمدينة النجيلة التي تبعد 70 كيلومترًا عن مدينة مرسى مطروح، للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة إلى المواطنين والعمل بالوحدات الصحية بمناطق النجيلة البحرية والنجيلة القبلية والمثانى، والاطمئنان على توافر الإقامة والإعاشة للأطباء وفريق العمل مع عدم وجود أي عوائق والعمل على مزيد من الخدمة الطبية المقدمة.واطمأن المحافظ على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأهالي بالوحدات، بالإضافة إلى توافر جميع الأدوية اللازمة بكميات كافية مع استقبال كل الحالات، ووجود 25 سيارة إسعاف لنقل أي حالات طارئة، وكذلك الاطمئنان على راحة الأطقم الطبية والإعاشة والإقامة.وتفقد المحافظ الوحدة الصحية بالنجيلة القبلية مع وجود 7 تخصصات طبية لخدمة الأهالي وهي الباطنة، والجراحة، والأطفال، النساء، العظام، الأنف والأذن والحنجرة، والأسنان، إضافة إلى معامل التحاليل والأشعة موجهًا بتوافر تخصصات الباطنة والنساء والجراحة بالفترة المسائية لاستمرار توفير الخدمة الطبية للأهالي طوال اليوم.وتفقد كذلك الوحدة الصحية بالمثانى وتوافر 5 تخصصات بالسيارات الطبية المتنقلة، وهي الأطفال والجراحة والنساء والباطنة والأسنان، موجهًا بتوفير مولد كهرباء بطاقة 5 كيلو للوحدة لاستقرار التيار الكهربي لجميع الأجهزة.وأكد محافظ مطروح عدم تأثر الخدمة الطبية لأهالي النجيلة مع العمل على مزيد من الخدمات وتأكيد توافر جميع الأدوية اللازمة، موجهًا مديرية الإسكان بعمل مقايسة لرفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية أم الرخم.