القبض على متهم جديد فى قضية أحداث مجلس الوزراء

أفادت النيابة العامة أمام الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة خلال جلسة إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، بإلقاء القبض على متهم جديد هو المتهم رقم 225 بأمر الإحالة ويدعى أحمد سمير سعد فضل.وتلت النيابة على المتهم الاتهامات المنسوبة إليه بأمر الإحالة وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة عليه طبقًا لنصوص مواد القانون.وواجهته المحكمة بهذه التهم، فأنكرها جميعا وقال «محصلش»، فقررت ضمه إلى باقي المتهمين المعادة إجراءات محاكمتهم بجلسة اليوم.والمتهمون المعادة إجراءات محاكمتهم هم كل من محمد قناوي عفان عثمان وخلف الله السيد حسن عوض وياسر محمد محمود محمد وميكسيموس بولص عبد الملاك ومصطفي كامل عبد المجيد الدردير وأحمد كامل عبد المجيد الدردير.تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي.