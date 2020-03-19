خدمات التدقيقتعد من الخدمات المطلوبة وبكثرة في مختلف الشركات أياً كان مجالها، وهذا لما تعتمد عليه من إجراءات مختلفة قد يقوم بها شخص واحد أو عبر مجموعة من الأشخاص، والهدف من هذا هو توفير الإجابة على بعض القضايا المطروحة على أن يكون هذا الرأي محايد تماماً.

لذا في المقابل لابد من أن تتم عبر أشخاص ذوي خبرات ومؤهلات عالية، على أن يكونوا مُلمين بكافة القواعد الخاصة بالتدقيق والإجراءات المتعلقة به مشتملاً في ذلك على الفحوصات كافة سواء كانت للسجلات أو الحسابات.

التدقيق السنوي

علماً بأن خدمات التدقيق في دبي للتقارير السنويةهي الأفضل لما يتواجد من أعداد هائلة للمكاتب القائمة على عمليات التدقيق والمصنفة باعتبارها الأفضل عربياً، حيث ترى أن الشركات في حاجة هامة إلى المحافظة على وضعها المالي بما يوفر واجهة عادلة عن الحقيقة الواضحة لمركزها المالي.

ومن هنا تجد أن التدقيق السنوي جاء باعتباره المتكون من عدد كافي لآراء المراجعة والتدقيق الخارجي، وهو ذاك الذي يمثل أحد نوعي التدقيق والمتعلق بعملية الفحص الخاصة بكل البيانات المالية للشركة، جنباً إلى جنب مع التحليل الشامل لكل الشئون المالية الخاصة بتلك الشركة.

ومع كونه الأكثر شيوعاً وحاجة من قبل الشركات ترى أن التدقيق خلاله لابد من أن يتم من خلال أحد المدققين المستقلين ممن يتمتعون بالحيادية الكاملة لإبداء الرأي متبعاً في ذلك المعايير والقوانين.

التدقيق الداخلي

يمكن القول بأن التدقيق الداخلي هو النوع الثاني من التدقيق، إلا أنها متعلق بالتدقيق التشغيلي بشكل أدق والذي يتم عبر أحد موظفي الشركة نفسها ممن يركزون على تطبيق مختلف الأنظمة والإجراءات وكذلك يتحكم في إدارة المخاطر داخل الشركة على أن تتلاءم مع الوضع الحالي لتلك الشركة.

وعلى الأرجح أن الإمارات قد صارت في المركز الأولى بالفعل فيما هو متعلق بتوظيف المدققين الداخليين، إذ أنه لا تتواجد أياً من المؤسسات أو الشركات التي لا تحتاج إلى تواجد مدقق داخلي بها قائم على مراقبة كافة المعاملات الحسابية، إلى جانب ما يقوم به من فحص شامل لكافة أهدافة المنظمة مترافق مع فحص كل عمليات التخطيط بها.

تدقيق الحسابات في الامارات

هنالك عدد من المراحل والخطوات التي تقوم على أساسها خدمات التدقيق في دبي للتقارير السنوية، وهي التي تتشكل في التالي:

الخطوة الأولى (تجهيز الوثائق):

تبدأ تلك المرحلة مع ما يقوم المدقق بجمع من وثائق اشتملت على:

تجهيز إحدى النسخ مما أجري من تدقيق سابق بالشرطة، وكذلك كلاً من الكشوفات المصرفية على أن تكون أصلية.

وكذلك الحال بالنسبة لدفاتر الحسابات المتعلقة بالشركة أو المنشأة مع مراعاة أن تكون مُدرجة مسبقاً في القائمة المرجعية الأولية وهي تلك الخاصة بالتدقيق.

كما ويحتاج المُدقق غلى المباشرة في فحص كل المخططات التنظيمية للشركة.

بل ويحق له طلب النسخ الخاصة بالاجتماعات المقامة من قبل مجلس الإدارة أو اللجان الفرعية، وكذلك أياً من النسخ المتعلقة باللوائح والقواعد الخاصة بالمنشاة.

الخطوة الثانية (التخطيط):

بالأحرى يمكن القول إنها تلك التي تشتمل على قيام المدقق بفهم كل التفاصيل الخاصة بكل عمليات التشغيل، ومن هنا قد يحتاج إلى إجراء عدد من المقابلات الشخصية المُجرية مع الموظفين، يستهدف منها الاطلاع على كل البيانات التي من شأنها أن تساعده في وضع خطة محكمة لعملية التدقيق.

الخطوة الثالثة (إعداد التقرير):

وفقاً لما تحصل عليه المدقق وجمعه من بيانات في الخطوات السابقة يبدأ في وضع تقرير بالنتائج التي تُوصل إليها، وهذا ما يشتمل على ما قام به من ملخصات لكافة النتائج الخاصة بالقضايا المختلفة التي بحث بها، وهي التي تساعده في استنباط الحلول التي يوجهها إلى الإدارة.

الخطوة الرابعة ("أُسس السجل):

نظراً لأن المدقق لابد أن يتمتع بالشفافية تجد أنه هذا ما يقوم عليه عملية التسجيل والتي تتطلب اتباع بعض الأسس السليمة والتي تمثلت في:

المباشرة في كتابة مختلف الإجراءات التي خضعت لها عملية التدقيق بأسلوب يخلو تماماً من الغموض أو حتى تواجد أياً من العبارات المُبهمة.

عليه أن يباشر في تحديد المطلوب أو الحل المناسب بشكل بسيط بما يساعد في سهولة فهمه.

في نفس الوقت لابد من استخدام كل العبارات والمصطلحات الرئيسية المتعلقة بالتدقيق خلال عملية التسجيل.

كما ويُراعى بشكل تام ترتيب التقرير الذي يقدمه، وهذا على أن تبدأ من ذكر المدقق لأياً من الإجراءات المنُفذة والتي قام بها وبالطبع السبب في إجراءه لعملية التدقيق متبوعاً بالنتيجة الصريحة التي توصل إليها.

مكتب تدقيق حسابات

ما إن صدر القانون الاتحادي ورقمه 12 لعام 2014م تم من خلاله إنشاء تنظيم خاص بمهنة المدققين، وهو الأمر الذي ساعد في انتشار تلك المهنة وانتشار العدد الأكبر من المكاتب التي توفر المدققين المحترفين بها.

وبالفعل بات هنالك ما يزيد عن 140 مكتب تدقيق حسابات بالفعل متواجد في دبي، وهم المسجلين بدائرة التنمية الاقتصادية في ظل تواجد نحو 53 شركة أخرى سٌجلت لدى غرفة التجارة والصناعة بدبي، بل وتواجد كذلك نحو 4 مكاتب دولية التي باشرت في نشر فروعها في كافة أنحاء الإمارات العربية.

وهذا ما يشير إلى وضوح الحاجة إلى تلك المهنة والعاملين بها مما تراوح عددهم ما بين 3.500 إلى 4.000 مدقق تقريبا. اضغط هنا لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع.