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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

محمد صبحي: لم أندم على ترك السينما منذ 33 عاما

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:03 م
محمد صبحي
محمد صبحي
آية سالم - عبدالله هشام
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أكد الفنان محمد صبحي، أنه لم يندم على ترك السينما منذ عام 1987، واكتفى بالشاشة الصغيرة، فالأفلام المصرية القديمة تندرج تحت أفضل 100 فيلم في العالم.

فهناك العديد من النماذج العظيمة التي يمكن عرضها في السينما، إلا أن النظر متجه نحو الانحدار -حسبما قال صبحي، والذي أكد أن "الثقافة تؤدي لسلوك مواطن والتي تعكس ثقافة المجتمع بالكامل، فالمواطن المصري عظيم بتاريخه أما الآن نفقد عظمة تاريخنا بسلوكنا الحالي".

وأوضح أن المعلم فاقد العلم والأخلاق يستنسخ أشباه، وأمثاله في مجالات السياسة والاقتصاد والفن وغيرها من المؤسسات، مؤكدا أنه لا بد من إصلاح وتأهيل المعلم مثلما كنا في السابق.

وبدأت منذ قليل، ظهر اليوم الاثنين، ندوة "الفن وأثره على ثقافة المجتمع" بحضور الفنان محمد صبحي، داخل جناح الأزهر، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥١، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس.

وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير. وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض. وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.

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