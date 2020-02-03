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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفد التخطيط في أسيوط لمتابعة منظومة التحول الرقمي

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:01 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية منظومة التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية ضمن المشروع القومى لميكنة وتطوير المحليات تسهيلًا علي المواطنين للحصول على الخدمات بصورة متميزة وعاجلة وفصل مقدم الخدمة عن طالبها ضمن استراتيجية محاربة الفساد بكافة صوره.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ أسيوط مع اللواء محمد عزي سعيد مسئول مراكز تكنولوجيا خدمة المواطنين بوزارة التخطيط والمشرف العام على مشروع تطوير المحليات والمهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس محمد عبد المنعم مدير المشروع ورؤساء مراكز وأحياء محافظة أسيوط.

وأشار المحافظ إلى ان الاجتماع تناول عرض مؤشرات الأداء وما تم إنجازه بشأن تطوير وميكنة خدمات المواطنين بالمحافظة كما تم استعراض موقف أداء المراكز التكنولوجية بمراكز مدن وأحياء المحافظة من خلال العمل على المنظومة وعرض التحديثات التي تمت على البرنامج والتدريب على منظومة الصادر والوارد لتفعيل المنظومة فضلا عن ربطها بديوان عام المحافظة ثم ربطها بجميع مجالس المدن الموجودة بالمحافظة للوصول لتقارير مجمعة لمتخذي القرار.

وأوضح اللواء محمد عزي المشرف العام علي مشروع المحليات أن تطبيق منظومة التحول الرقمي يهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على أملاك الدولة من خلال حصرها ويمنع أي تلاعب في البيانات كما يعمل على توحيد الإجراءات وأسلوب العمل الشمول المالى وارشفة المستندات والحفاظ على سريتها ومحاربة الفساد مشيرًا إلى استعداد وزارة التخطيط في إطار توجيهات القيادة السياسية مؤكدا على توفير أي معدات فنية لتحقيق هذه المنظومة مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين مستوى تقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستوى الأداء في الأجهزة التنفيذية.
وفد التخطيط في أسيوط لمتابعة منظومة التحول الرقمي
وفد التخطيط في أسيوط لمتابعة منظومة التحول الرقمي
وفد التخطيط في أسيوط لمتابعة منظومة التحول الرقمي
وفد التخطيط في أسيوط لمتابعة منظومة التحول الرقمي
وفد التخطيط في أسيوط لمتابعة منظومة التحول الرقمي
وفد التخطيط في أسيوط لمتابعة منظومة التحول الرقمي
وفد التخطيط في أسيوط لمتابعة منظومة التحول الرقمي
وفد التخطيط في أسيوط لمتابعة منظومة التحول الرقمي

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