مستشار القوات المسلحة الليبية: تركيا تمارس عدوانا كاملا على أرضنا

قال صلاح الدين الشكري، مستشار القوات المسلحة الليبية، إن تركيا ليست في حالة تدخل بل في حالة عدوان كامل على الشعب الليبي والأرض الليبية.وأضاف الشكري، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن تركيا تحاول السيطرة على بعض المناطق في ليبيا وتعتقد أنها ستعود لها، مشيدا بموقف مصر تجاه ليبيا، لافتا إلى أن مصلحتها تتطابق مع مصالح الشعب الليبي.