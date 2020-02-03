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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم يكشف طبيعة تقييم الصف الثالث الثانوي العام المقبل

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:51 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نتيجة طلاب الصف الثالث الثانوي العام المقبل 2021، ستكون بالدرجات وليس بالألوان التي تظهر بالنتيجة كمؤشر لأداء الطالب، مؤكدا أنه مجموع الدرجات الكلي سيكون من 410 درجات.

وأكد شوقي، في تصريحات له عبر مجموعة "ادعم الدكتور طارق شوقي عبر الواتس أب"، أن سبب إعلانها بالدرجات يرجع لخضوع طالب الثانوية العامة للتنسيق المعتاد للالتحاق بالجامعات، مشيرا إلى أن طالب الثانوية العامة العام القادم 2021، سيؤدي امتحاناته بنظام الأسئلة الجديد، وبنفس طريقة التقييم الإلكتروني التي تم تطبيقها على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأأعلنت وزراة التربية والتعليم نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2020-2019، أمس الأحد، للصف الأول الثانوي بالمدارس، أما للصف الثاني الثانوي بالرقم القومي على موقع الوزارة الرسمي، للذين أدوا الامتحان الكترونيا، أما الطلاب الذين أدوا الامتحان ورقيا تعلن نتيجتهم في وقت لاحق، وفقا لبيان الوزارة.


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