محافظ أسوان: انطلاق مبادرة «شارك ونظف»

انطلقت أعمال مبادرة "شارك ونظف"، والتى تنظمها مديرية الشباب والرياضة بأسوان، ضمن فعاليات اليوم الشبابى التطوعى وسط مشاركة كبيرة لـ 500 شاب وفتاة من مراكز المحافظة الخمس بواقع 100 شاب وفتاة من كل مركز بالحافظة.ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنظيم حملات للارتقاء بمستوى النظافة العامة والتجميل بمختلف محافظات الجمهورية، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.وقد أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بدور وزارة الشباب والرياضة وحرصها على تحقيق التعاون والتنسيق المتواصل مع محافظة أسوان لرعاية وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات الهامة والحيوية التى تساهم فى دعم الجهود التنفيذية للارتقاء بمستوى النظافة العامة وتكثيف أعمال التجميل لاستعادة الوجه الحضارى لعاصمة الشباب الإفريقى، مقدمًا شكره وتقديره للشباب المشارك فى هذه المبادرة بإعتبارهم نموذج مشرف ومثالًا يحتذى به للمشاركة المجتمعية الجادة، كما يعكس حرص ووعى الشباب لتسخير ما لديهم من طاقات وقدرات لخدمة مجتمعهم على الوجه الأكمل.ومن جانبه أوضح فتحى عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، أن مبادرة (شارك ونظف) تهدف إلى غرس قيم الولاء والانتماء وتنمية روح التعاون والعمل الجماعي بين الشباب والطلائع للحفاظ على البيئة ومواجهة السلوكيات والظواهر السلبية التي تشوه المظهر العام، كما أنها تهدف إلى إستثمار طاقات الشباب بصورة إيجابية فى مشروع يخدم مجتمعهم من أجل نشر ثقافة العمل التطوعى.وأشار، إلى أنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان تم التنسيق مع مسئولى الوحدات المحلية لتنفيذ المبادرة من خلال تجميل الميادين بكل مركز بحيث تتضمن الأعمال رفع القمامة والمخلفات ونظافة الطرق والشوارع، بجانب تنفيذ أعمال الدهانات للأرصفة والبلدورات لإضفاء اللمسات الجمالية بها وخلق متنفس حيوى للمواطنين.