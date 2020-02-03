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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يتراجع وسط مساع صينية للحد من أضرار «كورونا»

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:48 م
الذهب
الذهب
وكالات
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تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، ليهبط عن أعلى مستوى في نحو أربعة أسابيع مع تحرك الصين لحماية اقتصادها من تأثير الفيروس التاجي وصعود الدولار نتيجة لتدفقات على أصول الملاذ الآمن.

وخسر الذهب في المعاملات الفورية ما يصل إلى 1%، وهبط 0.7 % إلى 1578.26 دولار للأوقية (الأونصة).

وسجلت الأسعار أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير في وقت سابق من الجلسة. وفي العقود الأمريكية الآجلة، هبط الذهب 0.3% إلى 1582.90 دولار.

وارتفعت الأسهم الأوروبية والأمريكية قليلا لكن الأسهم العالمية هبطت لأقل مستوى في سبعة أسابيع، وارتفع الدولار نحو 0.3% مقابل منافسيه الرئيسيين بعدما تعافى من أقل مستوى من أسبوعين الذي لامسه الجلسة السابقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 2277.65 دولار للأوقية، في حين هبطت الفضة 1.3% إلى 17.79 دولار وتراجع البلاتين 0.3% إلى 953.75 دولار.

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