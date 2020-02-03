رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المالية» تعتمد على أدوات الدين طويلة الأجل

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:46 م
المالية
المالية
راندا التوني
طباعة
بدأت وزارة المالية في تطبيق استراتيجية موسعة لتقليل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل، في ظل تطبيق استراتيجية تقليص معدلات الدين العام، على رأسها الدين المحلي.

وكشفت بيانات البنك المركزي، ووزارة المالية عن بدء اعتماد المالية على السندات أجل 7 و10 سنوات بشكل أكبر من السابق، وذلك منذ بدايات العام الجاري 2020، ضمن استراتيجية تستهدف لزيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022.

يذكر أن الطلب على السندات قد حقق تزايدا ملحوظا نهايات عام 2018 وفقا لتقرير السياسة النقدية الصادرة عن البنك المركزي، مما أكد على التحول الإيجابي لنظرة المستثمرين الأجانب طبقا للتقرير.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

السلطات البريطانية تكشف عن هوية منفذ الهجوم الإرهابى فى لندن

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة وفاة منال سلامة

منذ حوالي 11 ساعة

كواليس تصوير مسلسل «البرنس» لمحمد رمضان

منذ 43 دقيقة

العائدون من الصين يصلون إلى مطار العلمين

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة منال سلامة

كبير أئمة «أوقاف الدقهلية» يدعو للاعتذار عن الفتوحات الإسلامية

مصرع فتاة صدمتها سيارة فى مصر الجديدة

الصين تعلن إصابة 16 أجنبيًا بـ«كورونا»

إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل قاطني العشوئيات (إنفوجراف)

image description

10 طرق لتقوية مناعة طفلك في الشتاء (إنفوجراف)

image description

عبدالرحيم حسن يكشف سبب دخوله عالم الفن

أيام زمان

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

نجم الساعة

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

الصحة

الأقنعة المالحة يمكنها قتل «كورونا»

باحثون يبتكرون عضلة لتنظيم درجة حرارة خلال التعرق

50 عقارا لأغراض طبية تحارب السرطان

«جلاكسوسميثكلاين» تتعاون مع التحالف من أجل تطوير عقار لـ كورونا

منوعات

صينية مصابة بـ «كورونا» تلد طفلة معافاة من الوباء

اكتشاف 115 موقعا أثريا عمرها 2500 في الصين

ثوران بركان فى جزيرة بجنوبى اليابان

تكريم «برايانت» قبل انطلاق نهائي دوري كرة القدم الأمريكي

مقالات الرأي
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «١-٢»
د. منى حلمى
العدالة بين الأزواج والزوجات.. «الطريق المختصر» لتجديد الخطاب الدينى
د.أحمد الخميسى
يا إلهى.. كم تنتهى الأشياء بسرعة مذهلة
ماجد حبته
لقاء على «لا شرف» أحمق تركيا
المزيد

الثقافة

«بالموسيقى نرتقي» مبادرة يطلقها متحف الطفل غدًا

آدم وإبليس في مسرحية «اللوتس الأزرق» لرانية المهدي

ناهد السيد تكتب: أشرف عبدالشافى.. الواد بطعم الندى

اللبنانية «نهاد الحايك» في ضيافة «ورشة الزيتون» اليوم