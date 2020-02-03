«المالية» تعتمد على أدوات الدين طويلة الأجل

بدأت وزارة المالية في تطبيق استراتيجية موسعة لتقليل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل، في ظل تطبيق استراتيجية تقليص معدلات الدين العام، على رأسها الدين المحلي.وكشفت بيانات البنك المركزي، ووزارة المالية عن بدء اعتماد المالية على السندات أجل 7 و10 سنوات بشكل أكبر من السابق، وذلك منذ بدايات العام الجاري 2020، ضمن استراتيجية تستهدف لزيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022.يذكر أن الطلب على السندات قد حقق تزايدا ملحوظا نهايات عام 2018 وفقا لتقرير السياسة النقدية الصادرة عن البنك المركزي، مما أكد على التحول الإيجابي لنظرة المستثمرين الأجانب طبقا للتقرير.