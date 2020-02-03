رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خسارة 550 مليار دولار.. «كورونا» يهدد بانهيار اقتصاد الصين

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:43 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ياسمين عباس
طباعة
عرضت فضائية "العربية"، تقريرًا يرصد انهيار الاقتصاد الصيني بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث ما زال الفيروس يحصد الأرواح في الصين يومًا بعد يوم، ويسجل إصابة بعد إصابة، ولكن من الناحية الاقتصادية فإن هذا المرض الغامض يزيد الضغط على كاهل الاقتصاد في البلاد مع توقعات بمزيد من الخسائر.

وأشار التقرير، إلى أن الفيروس تسبب في خسارة سوق الأسهم الصينية حوالي 9% في أول جلسة تداول بعد عطلة طويلة، بقيمة 550 مليار دولار، وهو ما يعادل اقتصاد بلجيكا، وضعفي اقتصاد العراق، وهذا يعد خسارة فادحة للبورصة الصينية في أقل من شهر منذ تفشي المرض.

وأوضح التقرير، أن الصين تصنف في المرتبة الثانية من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وفي المرتبة الأولى في التجارة العالمية، وكانت السلطات الصينية استبقت استئناف أسواق المال لأعمالها بإطلاق مبادرة لطمأنة المستثمرين، كما أعلن البنك المركزي الصيني عن ضخ 173 مليار دولار للتصدي لتداعيات الوباء على الاقتصاد.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

منذ حوالي 8 ساعات

مصدر أمنى يكشف السبب الحقيقي لمصرع خالد بشارة

منذ حوالي 11 ساعة

كواليس تصوير مسلسل «البرنس» لمحمد رمضان

منذ حوالي 14 ساعة

السلطات البريطانية تكشف عن هوية منفذ الهجوم الإرهابى فى لندن

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة منال سلامة

كبير أئمة «أوقاف الدقهلية» يدعو للاعتذار عن الفتوحات الإسلامية

مصرع فتاة صدمتها سيارة فى مصر الجديدة

الصين تعلن إصابة 16 أجنبيًا بـ«كورونا»

إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل قاطني العشوئيات (إنفوجراف)

image description

10 طرق لتقوية مناعة طفلك في الشتاء (إنفوجراف)

image description

عبدالرحيم حسن يكشف سبب دخوله عالم الفن

أيام زمان

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

نجم الساعة

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

الصحة

الأقنعة المالحة يمكنها قتل «كورونا»

باحثون يبتكرون عضلة لتنظيم درجة حرارة خلال التعرق

50 عقارا لأغراض طبية تحارب السرطان

«جلاكسوسميثكلاين» تتعاون مع التحالف من أجل تطوير عقار لـ كورونا

منوعات

صينية مصابة بـ «كورونا» تلد طفلة معافاة من الوباء

اكتشاف 115 موقعا أثريا عمرها 2500 في الصين

ثوران بركان فى جزيرة بجنوبى اليابان

تكريم «برايانت» قبل انطلاق نهائي دوري كرة القدم الأمريكي

مقالات الرأي
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «١-٢»
د. منى حلمى
العدالة بين الأزواج والزوجات.. «الطريق المختصر» لتجديد الخطاب الدينى
د.أحمد الخميسى
يا إلهى.. كم تنتهى الأشياء بسرعة مذهلة
ماجد حبته
لقاء على «لا شرف» أحمق تركيا
المزيد

الثقافة

«بالموسيقى نرتقي» مبادرة يطلقها متحف الطفل غدًا

آدم وإبليس في مسرحية «اللوتس الأزرق» لرانية المهدي

ناهد السيد تكتب: أشرف عبدالشافى.. الواد بطعم الندى

اللبنانية «نهاد الحايك» في ضيافة «ورشة الزيتون» اليوم