خسارة 550 مليار دولار.. «كورونا» يهدد بانهيار اقتصاد الصين

عرضت فضائية "العربية"، تقريرًا يرصد انهيار الاقتصاد الصيني بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث ما زال الفيروس يحصد الأرواح في الصين يومًا بعد يوم، ويسجل إصابة بعد إصابة، ولكن من الناحية الاقتصادية فإن هذا المرض الغامض يزيد الضغط على كاهل الاقتصاد في البلاد مع توقعات بمزيد من الخسائر.وأشار التقرير، إلى أن الفيروس تسبب في خسارة سوق الأسهم الصينية حوالي 9% في أول جلسة تداول بعد عطلة طويلة، بقيمة 550 مليار دولار، وهو ما يعادل اقتصاد بلجيكا، وضعفي اقتصاد العراق، وهذا يعد خسارة فادحة للبورصة الصينية في أقل من شهر منذ تفشي المرض.وأوضح التقرير، أن الصين تصنف في المرتبة الثانية من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وفي المرتبة الأولى في التجارة العالمية، وكانت السلطات الصينية استبقت استئناف أسواق المال لأعمالها بإطلاق مبادرة لطمأنة المستثمرين، كما أعلن البنك المركزي الصيني عن ضخ 173 مليار دولار للتصدي لتداعيات الوباء على الاقتصاد.