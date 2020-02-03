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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عمرو الليثى: نحن مقصرون ولا نعبر عن مشاكل الفقراء

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:43 م
عمرو الليثي
عمرو الليثي
دعاء عبدالمقصود
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انطلقت صباح اليوم، فعاليات مؤتمر "التجمع الإعلامي العربي من أجل الأخوة الإنسانية"، المنعقد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين بالتزامن مع الذكرى الأولى لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، بين الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.

وجرى عقد ورشة عمل بعنوان «مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية مدخل لتعزيز أخلاقيات الصحافة»، بحضور 200 إعلامي عربي في تجمع يعد هو الأكبر، والذي يستمر اليوم وغدا.

وتحدث الإعلامي عمرو الليثي، الذي شارك في الورشة، عن أهمية الإعلام الإنساني والخيري، لافتا إلى أن هذه الوثيقة تمثل نقطة هامة في ضمير الإعلام العربي، وأنه يجب أن نأخذ بما جاء فيها بشكل جدي وفعال، ومن المهم أن يجرى تفعيل بنودها في كل ما يُقدم من برامج إذاعية وتليفزيونية وعبر الصحافة المقروءة والسوشيال ميديا، وأن نحترم فيها أصحاب الهمم من الأطفال والفقراء والمهمشين، وأن نسعى من خلال برامجنا في التعبير عن مشاكلهم ونراعي المرأة.

وأشار الليثي، إلى أن الإعلامي هو الأداة التي يمكن أن تنفذ المراد، قائلًا: "نحن مقصرون ولا نعبر عن مشاكل الفقراء والمهمشين بالشكل الكاف، فهناك إشكالية ضمير إعلامي".

وأضاف الليثي، أن وثيقة الأخوة الإنسانية تحتاج لتفعيل بشكل فعلي، متسائلا أين البرامج الإنسانية من خريطة البرامج على الفضائيات؟، ربما لدينا برامج مرأة وغذاء وأطفال وغيرها، ولكن الإنسانية ليس لها تواجد بشكل فعلي، مؤكدا أنه يسعى في برنامجه إلى التركيز على مشاكل المهمشين في العشوائيات، والمرأة المعيلة في الصعيد وغيرهم.

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