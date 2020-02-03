إخلاء سبيل متهمين بإساءة استخدام السوشيال ميديا

قررت النيابة العامة إخلاء سبيل متهمين بالمشاركة مع جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بضمان محل الإقامة احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بمعرفة النيابة العامة.وجهت النيابة للمتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات بالقضية رقم 1618 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وهم: "ر. ق"، و"ي. م" ارتكاب جرائم مشاركة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.بالإضافة إلى نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.ونسبت النيابة للمتهمين جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.