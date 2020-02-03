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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

العائدون من الصين يصلون إلى مطار العلمين

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:35 م
مطار العلمين
مطار العلمين
ياسمين شعيب - فاتن غلاب
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وصلت طائرة النجدة المصرية التابعة لشركة «سياف» التي أقلعت صباح الأحد من مطار القاهرة الدولي إلى مطار مدينة العلمين في مطروح، منذ قليل، عائدة إلى أرض الوطن، وعلى متنها نحو 300 مصري عائدين من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا القاتل.

وأعدت سلطات مطار العلمين الدولي تجهيزات خاصة لاستقبال رحلة طائرة إيرباص A330 القادمة وعلى متنها المصريين العائدين من ووهان.

وجرى تجهيز الطائرة بجميع المستلزمات الطبية والإجراءات اللازمة لنقل المصريين العائدين من الصين، وتمَّ تدريب الطاقم المكون من 13 فرداً على أعلى مستوى للتعامل مع الأزمة، ويرافقه نحو 6 أفراد من الطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة.

وقال مصدر أمني في تصريحات لـ«الدستور»، إن مطار العلمين استقبل المصريين العائدين من الصين ليتم نقلهم إلى أحد الفنادق بوسط مدينة مطروح وسط تشديدات أمنية مكثفة.

وأوضح أنه كان في استقبالهم وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، مشيرا إلى أنَّ عدداً من الحافلات وصلت إلى مطار العلمين منذ صباح اليوم لنقل المصريين العائدين من الصين إلى مقر إقامتهم، وهي أتوبيسات جرى تعقيمها.

وكانت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، أشارت في تصريحات سابقة، إلى تشكيل غرفة مركزية بوزارة الصحة والسكان تضم ممثلين عن أجهزة الدولة المعنية تعمل على مدار الساعة لمتابعة الوضع الوبائي أولًا بأول لفيروس كورونا الجديد.

ولفتت إلى تجهيز المعسكر الطبي للقادمين من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي الفيروس، بعيادات باطنة وأمراض صدرية وأطفال وتزويده بالأجهزة الطبية وغير الطبية المطلوبة، وإنشاء معمل تحاليل مركزي يضم "معمل فيروسات، معمل كيمياء وأمراض الدم"، وإنشاء صيدلية مركزية بها جميع أدوية الأمراض المزمنة والمعدية، وإنشاء مخزن مستلزمات طبية ومكافحة العدوى، وإنشاء مخزن للمهمات اللوجستية بالكامل، والدفع بـ4 سيارات إسعاف ذاتية التعقيم، و25 سيارة إسعاف برعاية مركزة، وكذا توفير خدمات النظافة من خلال الشركات المتخصصة، وتوفير وجبات التغذية.

وقالت شركة «مصر للطيران» إنَّ طاقم الطائرة مكون من: كابتن أشرف الهواري، كابتن أيمن سراج، كابتن وسام الدين صلاح، كابتن هاني هاشم، كابتن مصطفى كمال، رئيس طاقم أحمد جلال، رئيس طاقم أحمد بهجت، رئيس طاقم مصطفى السيد، مضيفة جوية رحاب الشافعي، مضيفة جوية ريهام حلمي، مضيف جوي أيمن طلعت، مضيف جوي عبدالرحمن سعيد، مضيف جوي حسن منتصر).

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