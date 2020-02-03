وزير التعليم: حالة واحدة للتظلم بامتحانات الثانوية المعدلة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، إن التظلمات على نتيجة نظام الثانوية الجديدة، تكون في الامتحانات الورقية فقط، وليست الإلكترونية.وأضاف شوقي، في تصريحات صحفية، ردًا على استفسار أولياء أمور عن إمكانية تظلم أولادهم من النتائج بعد إعلانها، أن اقتصار التظلم على الامتحانات الورقية فقط، يرجع لأن التصحيح تم بعوامل بشرية، والذي لم يتدخل فى الإلكترونية وكان التصحيح إلكترونيًا.وأعلنت وزارة التعليم العالي، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوي للعام الدراسي 2020-2019، أمس الأحد، للصف الأول الثانوى بالمدارس، أما للصف الثانى الثانوى بالرقم القومي على موقع الوزارة الرسمي، للذين أدوا الامتحان إلكترونيًا، أما الطلاب الذين أدوا الامتحان ورقيًا تعلن نتيجتهم في وقت لاحق، وفقًا لبيان الوزارة.