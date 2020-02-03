رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكى لوحدات الجيش الثانى

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي، والذي نفذته إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني باستخدام مقلدات الرماية (المايلز)، في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة السنوية للتدريب القتالي للتشكيلات الميدانية والوحدات المقاتلة.وتضمنت المرحلة الابتدائية للمشروع عرضًا لملخص الفكرة التكتيكية للمشروع وإجراءات تنظيم التعاون ورفع درجات الاستعداد القتالي والتحرك والفتح على خطوط الفتح المختلفة.واستخدمت العناصر المشاركة في المشروع نظم مقلدات الرماية (المايلز) لتحقيق الواقعية في التدريب وتقييم مستوى العناصر المشاركة، وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية فى الوقت والمكان المحددين للوصول إلى خط حيوي وتأمينه بالتعاون مع عناصر الإبرار الجوي.ونقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لرجال الجيش الثانى الميداني، مشيدًا بالجهد الذي يبذلونه في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره بالتعاون مع جميع أفرع وتشكيلات القوات المسلحة.وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة أهمية الاهتمام بالمستوى الفكري والتكتيكي للفرد المقاتل وتنمية مهاراته الذهنية والبدنية، وابتكار الأساليب والوسائل غير التقليدية لتطوير التدريب، وفي نهاية المشروع طالبهم بالحفاظ على الاستعداد القتالي والصلاحية الفنية للأسلحة والمعدات والروح المعنوية العالية.كما ناقش الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة القادة المشاركين في المشروع على جميع المستويات في القرارات المتخذة واستمع لعدد من الأسئلة والاستفسارات، والتي أجاب عنها مخططو ومنفذو المشروع.حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية.