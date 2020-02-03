«دفاع لبنان» يحذر «الصحة» من باخرة صينية متوقع وصولها بيروت

حذرت وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر، اليوم الإثنين، وزارة الصحة اللبنانية من باخرة صينية متوقع وصولها إلى لبنان.وأعلنت الصين، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد قتلى المرض الفيروسي التنفسي إلى 361 شخصا، من بين أكثر من 17 ألف مصاب بالمرض، علما بأن فيروس كورونا انتشر في 24 دولة.وفرضت الحكومة الصينية، قيودًا صارمة في مدينة ووهان الواقعة وسط البلاد، حيث انتشر المرض، وشددت إجراءات الحجر الصحي، بحيث لا يسمح سوى لفرد واحد من أفراد العائلات بالمغادرة لشراء حاجياتها من الطعام.