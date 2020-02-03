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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مدير برنامج الغذاء العالمى يزور مدرسة «الفتاتيح» بالطود

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:33 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
هدى الأمير
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قام الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة مدير مكتب مصر وبرفقته مساعد أول المدير التنفيذي لمكتب روما، ووفد رفيع المستوى من برنامج الغذاء العالمي للاتحاد الأوروبي ".W F.P" لزيارة مدرسة "الفتاتيح المجتمعي" ذات الفصل الواحد، بنجع الفتاتيح بمدينة الطود.

تابع مدير برنامج الأغذية العالمي في مصر، والوفد المرافق له، خلال الزيارة، تنفيذ مشروع المدرسة الذكية، الذي يتم تنفيذه في إطار التعاون بين برنامج الأغذية العالمي ووزارة التربية والتعليم، لتحويل المدارس المجتمعية لمدارس ذكية، وربطها ببنك المعرفة، في ضوء تطوير العملية التعليمية.

كما استمع هايلي والوفد المرافق له إلى شرح عن المشروع، الذي تضمن تجديد المدرسة، وتدريب المعلمين على كيفية استخدام الأجهزة التكنولوجية، وعرض المحتوى التعليمي، وتطبيق منظومة إدارة الفصل الرقمية، وتحويل المدرسة إلى مركز خدمي لإفادة المجتمع المحلي.

كما استمع الوفد، إلى حديث بعض السيدات المعيلات، اللواتي تم تدريبهن على بعض المشاريع المختلفة، ومساهمة بعض الجمعيات الأهلية في تنفيذ المشروعات من خلال القروض، حيث ساعدتهم المشروعات فى إعالة أسرهن، وذلك في ضوء تمويل المشاريع التي يقدمها البرنامج.
مدير برنامج الغذاء العالمى يزور مدرسة «الفتاتيح» بالطود
مدير برنامج الغذاء العالمى يزور مدرسة «الفتاتيح» بالطود
مدير برنامج الغذاء العالمى يزور مدرسة «الفتاتيح» بالطود
مدير برنامج الغذاء العالمى يزور مدرسة «الفتاتيح» بالطود
مدير برنامج الغذاء العالمى يزور مدرسة «الفتاتيح» بالطود
مدير برنامج الغذاء العالمى يزور مدرسة «الفتاتيح» بالطود
مدير برنامج الغذاء العالمى يزور مدرسة «الفتاتيح» بالطود
مدير برنامج الغذاء العالمى يزور مدرسة «الفتاتيح» بالطود

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