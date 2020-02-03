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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

20.1 % زيادة فى صادرات مصر من السلع الغذائية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:31 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أميرة ممدوح
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سجلت صادرات مصر من السلع الغذائية، ارتفاعًا بنسبة 20.1% خلال عام، إلى 3.3 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2019 مقابل 2.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.

ولفت جهاز الإحصاء، في بيان، إلى أن صادرات المعكرونة سجلت ارتفاعًا إلى 52.2 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر 2019، مقابل 47.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، كما ارتفعت صادرات زيت فول الصويا من 916 ألف دولار لـ29.5 مليون دولار بنسبة 3123% خلال فترة المقارنة ذاتها.

وأضاف الإحصاء، صادرات سكر قصب ناعم بلغت 36 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2019 مقابل 84 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 57.1%، وجبن طازج من 41.3 مليون دولار لـ46.1 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

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