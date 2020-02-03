بدء ندوة الفنان محمد صبحى بجناح الأزهر فى معرض الكتاب

بدأت ندوة "الفن وأثره على ثقافة المجتمع" بحضور الفنان محمد صبحى، داخل جناح الأزهر، ظهر اليوم الإثنين، وذلك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥١، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس.وبدأ الجناح باستعراض فيلم تسجيلي يعرض مدى إنجازات المشيخة وتطوراتها على مدى السنين وكيفية مساندتها في كل المجالات والمؤسسات.جاء ذلك خلال ندوات جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ٥١، تحت عنوان "الفن وأثره على ثقافة المجتمع"، والتي يحاضرها الفنان محمد صبحى، ويدير الندوة محمود عبدالرحمن، عضو المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر.