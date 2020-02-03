تجديد حبس 5 متهمين استولوا على 3 ملايين جنيه بمستندات مزورة

جدد قاضي المعارضات المختص، حبس 5 متهمين، لمدة 15 يومًا احتياطيًا، لاتهامهم بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه بعد تزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة إلى العديد من الجهات الحكومية بالبلاد، واستخدامها فى نشاطهم الإجرامى بالنصب والاحتيال والاستيلاء بموجبها على أموال المواطنين من راغبى شراء سيارات.كشفت التحريات الأمنية عن انتحال المتهمين صفة موظفين عموميين بإحدى الجهات الحكومية، وأنهم كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية، وتمكنوا من الاستيلاء على أموال طائلة من "المُبلغين" وآخرين تحت ذلك الزعم، واقتسام حصيلة نشاطهم الإجرامي فيما بينهم.وعثر بحوزتهم على 15 إفراجًا جمركيًا، و3 إيصالات تسلم منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية "يفيد دفع الضحايا مبالغ مالية بلغت "أربعة ملايين جنيه لصالح خزينة الجهة – إيصال استلام نقدية منسوب صدوره لـ(لإحدى الجهات الحكومية) يفيد توريد مبلغ "مليون ومائتى ألف جنيه" من أحد المتهمين نظير عملية إسناد مباشر لبيع 10 سيارات بالمزاد العلني".وتم ضبط خطاب تكليف إداري منسوب صدوره إلى إحدى الجهات الحكومية لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي على مركبات محجوزة بجمارك نويبع - كمية من صور ضوئية لمستندات منسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية، وجميعها مزورة بالكامل، و7 هواتف محمولة يستخدمها المتهمون فى نشاطهم الإجرامى.وتبين احتواؤها على محادثات نصية على أحد تطبيقات الهاتف المحمول "واتس آب" تؤكد نشاطهم الإجرامي، وكذا صور من المستندات المضبوطة، بمواجهة المتهمين المضبوطين بما أسفر عنه الضبط، أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.