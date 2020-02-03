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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مواطنون يطالبون بـ«الدق على الدماغ» لمنع ختان الإناث في أسيوط

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:27 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
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ضمن فعاليات برنامج "وعي" الذي تعتزم وزارة التضامن الاجتماعي إطلاقه خلال الشهر الجاري، شهدت قرية الحواتكة بأسيوط عددا من الأنشطة والفعاليات كان من بينها تنفيذ حوار مجتمعي بعنوان "ختان البنات جريمة"، بمقر الوحدة الاجتماعية بقرية الحواتكة، برعاية وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ أسيوط اللواء عصام سعد، بين مجموعة خبراء وزارة التضامن والمحافظة مع حوالي 700 من الأسر المستهدفة، أكثرهم من النساء والفتيات.

وأوضحت سيدات، خلال الحوار، أن هناك كثير من الأسر التي اقتنعت وتوقفت عن جريمة ختان الإناث، بينما لا زال هناك بعض الأسر المتشبثة بها نتيجة لاعتقادات خاطئة بأنها تحمي البنت من الانحراف وأنها جزء من تعاليم الدين.

وأكدت السيدات على أهمية توعية تلك الأسر بخطورة هذه الجريمة وقلن ما نصه: "لازم نستمر في الدق على الدماغ والتوعية المستمرة"، كما شارك بعض الآباء والشباب في جلسات التوعية وأفاد بعضهم أنهم تخلوا عن ختان بناتهم الأصغر عندما عرفوا أنها جريمة وتضر الحياة الزوجية.

وصنعت فتيات القرية لافتات رافضة لختان البنات تحمل عبارات مثل "ختان البنات جريمة" و"الختان مش في الطب" و"ختان البنات حرام"، ووزعت وزارة التضامن كتيبات ولافتات برنامج "وعي" على الحضور تحمل معلومات مبسطة عن أضرار جريمة ختان البنات.

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