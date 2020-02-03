فتحى عبد السميع: «أبو خنيجر» حقق عوامل الإثنوجرافيا فى أعماله

قال فتحي عبدالسميع، إن أحمد أبو خنيجر قدم محورًا متميزًا جدًا في الأدب نفتقده في عالمنا الجديد.وأوضح "عبد السميع" خلال ندوة الأدب والإثنوجرافيا، المقامة في قاعة المقهى الثقافي، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الواحدة والخمسين، المقامة في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس القاهره، أن هناك فجوة كبيرة بين الأديب والواقع، وهذا ما سعى أبو خنيجر إلى تقليصه.وتابع فتحي، أن أبو خنيجر استطاع تحقيق كل ثوابت الإثنوجرافيا، في رواياته، والتي جاءت على النحو التالي، شهود، إخباريين، أشخاص يقصون عليه كل ما دار في القرية، النزول إلى قلب الحدث بنفسه، يرى بعينه كل شيء.يأتي ذلك في ظل انعقاد ندوة، الأدب والإثنوجرافيا، للأديب أحمد أبو خنيجر، بقاعة المقهى الثقافي، بلازا رقم ١، خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الواحدة والخمسين، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، في التجمع الخامس، والذي يتحدث فيها كل من أحمد بدر الدين، سعيد الوكيل، ويدير الندوة أحمد المريخي.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض، خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير، في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.