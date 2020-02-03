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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تثبيت مسلة رمسيس بالتحرير.. وبداية العمل للكباش نهاية الأسبوع

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:26 م
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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قال الدكتور على عبد الرحمن، استشاري مشروع تطوير ميدان التحرير ومحافظ الجيزة الأسبق، أنه جار تركيب آخر جزئين من مسلة ميدان التحرير، خلال الأسبوع الجاري، بوقت زمني يومين بين الجزء والآخر.

وأكد عبدالرحمن لـ "الدستور" أن الجزء الأكبر في مسلة ميدان التحرير من حيث الوزن تم الانتهاء منه والجزءان الآخران هما أقل من وزن الجزء الأول.

وأوضح استشاري مشروع تطوير ميدان التحرير ومحافظ الجيزة أنه نهاية الأسبوع الجاري ستكون مسلة التحرير تم نصبها بالميدان لتبدأ عملية تجهيز القياسات الخاصة بارتكاز الـ 4 كباش في صينية ميدان التحرير.

وأشار عبدالرحمن إلى أنه محيط ميدان التحرير تم إنجاز 70 % من العمل به من البحيرات والزراعات والمشايات الخرسانية حسب الجدول الزمني الخاص بالعمل فيها.

ومن ناحيته قال طاهر محمد خليفة، مسئول السلامة بموقع ميدان التحرير أن تركيب الجزء الأول من المسلة لم يعطل المرور سوى دقائق بالميدان أثناء تحميل جزء المسلة على الونش الحامل له.

وأوضح خليفة في تصريحات لـ "الدستور" أن السلامة الخاصة بعملية الرفع تتم بعناية فائقة بما لا يحقق ضرر بحركة المرور أول العمال، مشيرًا إلى أن المشروع لم يسجل أي حالة إصابة بين صفوف العاملين بالموقع.

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