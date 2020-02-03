إقبال كبير على جناح وزارة الأوقاف فى معرض الكتاب

شهد جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، التابع لوزارة الأوقاف، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الواحدة والخمسين بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، إقبالًا كثيفًا من قبل رواد المعرض.وقال مسئول الجناح، إن الجناح شهد إقبالا كبيرا من قبل رواد المعرض؛ نظرًا لانخفاض أسعار الإصدارات، إضافة إلى عدم توافرها في أي جناح آخر.وأضاف في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك مجموعة من الإصدارات شهدت إقبالا متزايدا عليها، أبرزها: "التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية للسنن الإفرنكية والقبطية"، "من قادة الفكر الصوفي في الإسلامي، "بهجة الأريب"، "كشف المهجور".وأشار مسئولو الجناح إلى أن المجلس يقدم مجموعة هدايا على الكتب الأكثر مبيعا، كما يقدم هدايا للأئمة بشكل خاص.