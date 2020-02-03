بالأرقام.. كيف يؤثر «كورونا» على حركة التجارة العالمية؟

كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولى، عن أن الخبراء يطرحون تنبؤًا حذرًا بانتعاش طفيف في النشاط الاقتصادي العالمى فى العامين الحالى والقادم، وإن كان الانتعاش المتوقع يبدأ من مستوى أقل مما ورد في التنبؤات السابقة.ولفت التقرير، إلى أن المنظور الأطول أجلًا يوضح إمكانية تعرض النمو لتهديدات، على المدى المتوسط بسبب الأوضاع المالية العالمية، في هذه المرحلة المتأخرة من الدورة الاقتصادية واستمرار تراكم مواطن الضعف المالية، بما في ذلك ارتفاع تقييمات الأصول إلى مستويات مفرطة فى بعض الأسواق والبلدان، وارتفاع الديون، والحجم الكبير للتدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الصاعدة.وأوضح تقرير صندوق النقد الدولي، أنه على سبيل المثال زادت معدلات تأخر السداد في سوق السندات عالية العائد في الولايات المتحدة، وكذلك في أسواق سندات الشركات الصينية في الداخل والخارج، وإن كانت الزيادة بدأت من مستويات منخفضة، وبالإضافة إلى ذلك، فبينما توجد فروق ضيقة للغاية في معظم الأسواق الصاعدة، بين العائد على سندات ديونها وسندات الدين السيادية القياسية على غرار سندات الخزانة الأمريكية، فهناك حالات محددة يتم فيها تداول دين الأسواق الصاعدة، على أساس المديونية الحرجة، مع الإقرار بعدم وجود إشارات لانتقال تداعياتها حتى الآن.وفي هذا السياق، قال الخبير المصرفي أحمد شوقى، إنه بعد تهدئة التوترات الاقتصادية في العالم وإعلان الاتفاق على إنهاء الحرب التجارية (الجيوسياسية) بين أكبر كيانين اقتصاديين فى العالم (أمريكا والصين) بدأ تحرك التجارة والتدفقات النقدية على مستوى الدول مع توقعات متفائلة لتحسن الأوضاع الاقتصادية عالميًا بنهاية العام الماضي بعد حالة من الركود في الأسواق استمرت لأكثر من عام ونصف العام، مع نظرة مستقرة للأوضاع الاقتصادية عالميًا مع بداية العام 2020، فقد تشهد الأوضاع الاقتصادية العالمية موجة جديدة من التوترات.وأضاف أن الصين تعد من أكبر الدول المصدرة للسلع على مستوى العالم حيث تستحوذ على 13.6% من إجمالي الصادرات السلعية عالميًا، حيث يبلغ إجمالي الصادرات السلعية عالميًا بنهاية الربع الثالث للعام 2019 وفقًا للبيانات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية 13.965 تريليون دولار أمريكي وتستحوذ دولة الصين على1.825 مليار دولار أمريكي منها، وأمريكا 8.8% بقيمة 1.230 مليار دولار أمريكي، ويبلغ إجمالي الصادرات السلعية وفقًا للبيانات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية للصين 2.487 ترليون دولار أمريكي من 19.285 مليار دولار أمريكي عالميًا أي بنسبة 12.9 % بنهاية العام 2018، ونفس النسبة تقريبًا بنهاية العام 2017 وهو ما يظهر تزايد حجم قيمة الصادرات السلعية للصين من عام لعام من إجمالى الصادرات السلعية عالميًا وانخفاض نسبى في قيمة الصادرات السلعية لأمريكا، حيث بلغت حصتها من الصادرات السلعية 1.666 ترليون دولار أمريكي وبنسبة 8.6% بنهاية 2018 وبنسبة 8.8% بنهاية العام 2017 وبنسبة 9.2% بنهاية 2016.ولفت إلى أن عدم احتواء فيروس كورونا واتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشاره ومنع استمراره لفترة طويلة سيؤثر بشكل واضح في كل جنبات القطاعات الاقتصادية وبشكل قوي، حيث تكبدت الصين 40 مليار دولار عام 2003 عندما أصيبت بفيروس سارس، لافتا إلى أن التخوف الآن ليس من استمرار أثر انتشار فيروس كورونا، إنما التخوف الحقيقي يتمثل في ظهور فيروس آخر في دولة أخرى بسبب انتشار الفيروسات غير معروفة المصدر والتي تؤثر في كل الدول وتعوق حركة التجارة والنمو والتقدم الاقتصادي في كل أنحاء العالم وعدم توقف حلقات الحروب الفيروجاريةVirutrade war.وأوضح أن المؤشرات المعروضة توضح أن الصين هى الأكثر تفوقًا تجاريًا عن أمريكا خلال السنوات الماضية، وفي ضوء ترابط الاقتصاد العالمي بشكل متكامل، فإن انتشار فيروس كورونا فى الصين وبدء انتشاره في العديد من الدول خلال الأيام الماضية سيؤثر على العديد من القطاعات الاقتصادية، وأهمها التالى:- حركة التصدير والاستيراد وذلك لوجود العديد من المخاوف من التعامل مع المنتجات الصينية وتوقف حركة الأسواق الصينية للتخوف من الإصابة بالفيروس.- قطاع المواصلات وخاصة النقل الجوى سيتأثر بشكل قوى بسبب توقف الطيران وقد تتوجه العديد من الدول لعدم استقبال أفواج من الدول والولايات الأكثر إصابة بالفيروس.- تأثر القطاع الصناعى بسبب تفشي الوباء والذي قد يؤدى لغلق العديد من المصانع لمنع انتشار الفيروس والذي يؤدي لانتشار البطالة، حيث تقدر صادرات الصين من القطاع الصناعي للعالم 2.318 ترليون دولار أمريكي والتي تمثل 17.7% من إجمالي الصادرات الصناعية عالميًا ويبلغ إجمالي صادراتها من المعدات والآلات الصناعية 1،208 تريليون دولار أمريكي بنسبة 17.8% من إجمالي الصادرات العالمية للآلات والمعدات الصناعية.- قطاع السياحة سيتأثر بشكل مباشر، وذلك لأن الفيروس ينتقل في الهواء بين البشر مباشرة.- القطاع الزراعي قد يصيبه الأثر من مثل هذه الفيروسات حيث تبلغ قيمة الصادرات الصينية من المنتجات الزراعية 82.8 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2018.- تأثر السيولة في الأسواق بسبب سحب العديد من المستثمرين أموالهم من الشركات ذات العلاقة بالصين والدول التي انتشر بها الفيروس، للبحث عن فرص جديدة للاستثمار، ويمكن لمصر والأسواق الناشئة اقتناص مثل هذه الفرص.- قطاع الأغذية سيتأثر بشكل سريع، حيث قد تمتنع بعض الدول من استيراد الأغذية من الصين للتخوف من نقل الفيروس لها حيث يقدر إجمالي الصادرات الصينية من الأغذية بـ71.5 مليار دولار أمريكي بنهاية 2019.- تأثر قطاع البترول، حيث ظهر تخوف العديد من المستثمرين وتوجهها للاستثمار في المعدن الأصفر كملاذ آمن بعد تراجع أسعار البترول.ومن جانبه، قال الخبير المصرفي مجدي عبدالفتاح، إن تفشي مثل هذا الفيروس قد يضعف العملات المحلية للبلدان التي انتشر فيها وقد يؤدي إلى تعطل الشركات والمصانع.وأشار إلى أن انتشار الفيروس يؤثر بشكل كبير على حركة التجارة العالمية، وانهيار أسواق أسهم الشركات العالمية، وذلك لأن الفيروس يضرب العنصر البشري الذي يعد أهم عناصر العملية الاقتصادية.