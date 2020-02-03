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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

محمد فايد: نفاد الطبعة الأولى من كتاب «دقيقة فقهية»

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:33 م
كتاب دقيقة فقهية
كتاب دقيقة فقهية
نعمات مدحت
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نفدت الطبعة الأولى من كتاب "دقيقة فقهية" للدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهور، في جناح دار الإفتاء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الواحدة والخمسين بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وقال محمد فايد، مسئول جناح دار الإفتاء، إن الكتاب نفدت طبعته الأولى في أول أيام المعرض، لافتًا إلى أن الإصدار يحتوي على الفتاوى التي جاءت في برنامج الدكتور مجدي عاشور منذ بدايته.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور"، أن الكتاب هو اسم البرنامج الذي يقدمه عاشور على إذاعة القرآن الكريم منذ أوائل عام ٢٠١٧، يشتمل على العديد من القضايا والمستجدات الشائعة في حياة الناس على مستوى الأفراد والشأن العام من الوجهة الشرعية.

وأشار إلى أن البرنامج يعتبر برنامجًا ناجحًا حيث تخطت فكرته القوالب النمطية للبرامج الدينية، كما هدف إلى تقديم الفتوى في صورة مختصرة مبسطة تقتصر على بيان الحكم الشرعي وفق مقررات ومنهجية دار الإفتاء المصرية.

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