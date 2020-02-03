روسيا: سنُرحل المواطنين المصابين بـ«كورونا»

قال رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين: إن بلاده سترحل المواطنين الأجانب المصابين بفيروس "كورونا"، مشيرا إلى وجود إصابة جديدة إضافية بالفيروس في روسيا.وأضاف ميشوستين، خلال اجتماع للحكومة الروسية، اليوم الإثنين: لقد علقنا حركة قطارات الركاب مع الصين بدءا من هذا اليوم، بسبب مخاوف على خلفية تفشي فيروس "كورونا" المستجد.وكان المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أعلن في وقت سابق، أنه من المقرر إجلاء المواطنين الروس من الصين بواسطة طائرات تابعة للقوة الجوية الفضائية الروسية في الفترة من 3 إلى 4 فبراير الجاري.يُذكر أن الحكومة الروسية لم تكشف حتى الآن عن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس "كورونا" في روسيا، إلا أن وسائل إعلام روسية تشير إلى اكتشاف إصابة مواطنين صينيين اثنين على الأقل، يقيمان في الأراضي الروسية.