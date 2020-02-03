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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

منع أشخاص زاروا الصين مؤخرًا من الرحلات البحرية السياحية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:19 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
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أعلنت الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية، اليوم الإثنين، أنه سيتم منع الركاب وأفراد الطواقم الذين سافروا مؤخرًا إلى الصين من الصعود على متن السفن السياحية في أنحاء العالم، في ظل ازدياد المخاوف حيال فيروس كورونا المستجد.

وقال مكتب الهيئة في هامبورج في بيان: "حظر أعضاء الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية حركة أفراد الطواقم من البر الصيني الرئيسي وسيمنعون أي فرد سواء كان ضيفًا أو من أفراد الطاقم سافر من أو عبر البر الصيني الرئيسي خلال الأيام الـ14 الماضية من الصعود على متن السفن".

وأعلنت الصين، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد قتلى المرض الفيروسي التنفسي إلى 361 شخصًا، من بين أكثر من 17 ألف مصاب بالمرض، علما بأن فيروس كورونا انتشر في 24 دولة.

وفرضت الحكومة الصينية قيودًا صارمة في مدينة ووهان الواقعة وسط البلاد حيث انتشر المرض، وشددت إجراءات الحجر الصحي بحيث لا يسمح سوى لفرد واحد من أفراد العائلات بالمغادرة لشراء حاجياتها من الطعام.

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