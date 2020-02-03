رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مخاوف «كورونا» تمحو 393 مليار دولار من سوق الأسهم الصينية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:15 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
طباعة
تسببت المخاوف من انتشار الفيروس التاجي وأثره الاقتصادي في موجة بيع بأولى جلسات التداول في سوق الأسهم الصينية بعد عطلة العام القمري الجديد، ليتكبد المؤشر الرئيسي خسائر بلغت 393 مليار دولار اليوم الإثنين.

وهبط مؤشر شنغهاي المجمع نحو ثمانية بالمائة في أسوأ أداء ليوم واحد في أكثر من أربع سنوات، وانخفضت قيمة اليوان عن مستوى السبعة يوانات للدولار.

وسجلت السلع المتداولة في شنغهاي، من زيت النخيل إلى النحاس، أكبر نسبة هبوط مسموح بها.

جاء التراجع الحاد في السوق على الرغم من ضخ البنك المركزي سيولة في النظام المالي للبلاد، هي الأكبر منذ 2004، وعلى الرغم من خطوات الجهات التنظيمية للحد من عمليات بيع الأسهم.

ووصل عدد الوفيات في الصين بسبب الإصابة بالفيروس إلى ،361 حتى أمس الأحد، بعد أن كان 17 فقط في جلسة التداول الأخيرة قبل العطلة يوم 23 يناير.

وسجلت قيمة اليوان أدنى مستوى لها في 2020 لدى بدء التداول وانخفضت 1.2%، متخطية مستوى السبعة يوانات للدولار ذى الأهمية الرمزية.

وتراجعت أسهم أكثر من 2500 شركة بالحد الأقصى البالغ 10%، وأغلق مؤشر شنغهاي المجمع على انخفاض 7.7%، مسجلا 2746.6 نقطة وهو أدنى مستوى له، منذ أغسطس، لكنه يشكل تعافيا متواضعا عن خسائر بداية التداولات والتي وصلت 9%.

وفي مقال صحفي، نُشر بعد إغلاق السوق، قال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إن انخفاض الأسهم الحاد مدفوع بعوامل غير منطقية وصفها بالفزع وسلوك القطيع.

وضخ المركزي الصيني 1.2 تريليون يوان (173.81 مليار دولار) في أسواق النقد عبر اتفاقات لإعادة شراء عكسية للسندات، في أكبر خطوة من نوعها منذ 2004، وفقا لتقديرات المحللين.

وأقدم البنك أيضا على خفض غير متوقع في أسعار الفائدة على تسهيلات التمويل قصيرة الأجل تلك بمقدار عشر نقاط أساس.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

محمد طعيمة: الخيانة سبب إصابة جورج سيدهم بالشلل

منذ حوالي 14 ساعة

حقيقة وفاة منال سلامة

منذ يوم

مصرع فتاة صدمتها سيارة فى مصر الجديدة

منذ حوالي 14 ساعة

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة منال سلامة

مصرع فتاة صدمتها سيارة فى مصر الجديدة

كبير أئمة «أوقاف الدقهلية» يدعو للاعتذار عن الفتوحات الإسلامية

فتاة المعادى تروى تفاصيل الاعتداء عليها فى الإسكندرية (صور)

إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل قاطني العشوئيات (إنفوجراف)

image description

10 طرق لتقوية مناعة طفلك في الشتاء (إنفوجراف)

image description

عبدالرحيم حسن يكشف سبب دخوله عالم الفن

أيام زمان

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

نجم الساعة

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

الصحة

باحثون يبتكرون عضلة لتنظيم درجة حرارة خلال التعرق

50 عقارا لأغراض طبية تحارب السرطان

11 عادة خاطئة يوميًا تتسبب فى الوزن الزائد للجسم

تطعيم الإنفلونزا يحمي من الأزمات القلبية

منوعات

صينية مصابة بـ «كورونا» تلد طفلة معافاة من الوباء

اكتشاف 115 موقعا أثريا عمرها 2500 في الصين

ثوران بركان فى جزيرة بجنوبى اليابان

تكريم «برايانت» قبل انطلاق نهائي دوري كرة القدم الأمريكي

مقالات الرأي
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «١-٢»
د. منى حلمى
العدالة بين الأزواج والزوجات.. «الطريق المختصر» لتجديد الخطاب الدينى
د.أحمد الخميسى
يا إلهى.. كم تنتهى الأشياء بسرعة مذهلة
ماجد حبته
لقاء على «لا شرف» أحمق تركيا
المزيد

الثقافة

ناهد السيد تكتب: أشرف عبدالشافى.. الواد بطعم الندى

اللبنانية «نهاد الحايك» في ضيافة «ورشة الزيتون» اليوم

«كتاب اليوم» يصدر «شعراء الحب الإلهي» لـ أحمد سويلم

«جوكات» في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية